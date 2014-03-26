مستشار وزير السياحة يجتمع مع المعترضين على اللائحة الجديدة اليوم

أعلن المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، عن عقد اجتماع مع عدد من أصحاب شركات السياحة والفنادق المعترضين على صدور اللائحة الجديدة للغرف السياحية واتحادها، بحضور ممثل من الاتحاد المصرى للغرف السياحية للاستماع لأرائهم اليوم الأربعاء.

وأكد "إسماعيل"، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الاجتماع سيناقش البنود التى أبدى عليها قطاعا الشركات والفنادق اعتراضهما، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة صدرت بعد مناقشات دامت 6 أشهر بين جميع الأطراف المتمثلة فى الغرف السياحية واتحادها ووزارة السياحة.

وقال المستشار القانونى، إن الوزارة ليس لديها مانع للاستجابة لرغبات الشركات وإجراء تعديلات على اللائحة، بشرط أن تكون فى خدمة القطاع السياحى وتستند إلى القانون، مطالبا من الجميع إعلاء المصلحة العامة.

يذكر أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات،أرسل خطابا إلى المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، والخاص بشأن الموافقة على مشروع اللائحة الأساسية الجديدة فى صورته النهائية.

وأعرب الاتحاد، فى خطابه عن شكره وتقديره لجهود المستشار القانونى فى خدمة القطاع السياحى، من جهود وآراء بناءه تساهم مساهمة فعالة فى دعم الاتحاد والارتقاء بمنظومة العمل به بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأشار الاتحاد إلى أنه تلقى خطابا من المستشار القانونى بتاريخ 4 مارس الجارى، يطالب فيه بإبداء رأى الاتحاد فى مشروع اللائحة الأساسية المشتركة الجديدة للغرف السياحة واتحادها، حتى يتسنى صدور القرار الوزارى باللائحة.

وأكد الاتحاد أنه تمت المناقشات وتبادل الرأى حول مشروع اللائحة الجديدة، فى اجتماع هيئة مكتب الاتحاد فى جلسته المنعقدة بتاريخ 17 مارس الجارى، مؤكدا على موافقته على ما جاء بمشروع اللائحة الأساسية الجديدة فى صورته النهائية.