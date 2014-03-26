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محافظ قنا يسلم شهادات التخرج لـ62 متحرر من الأمية

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محافظ قنا يسلم شهادات التخرج لـ62 متحرر من الأمية

محافظ قنا يسلم شهادات التخرج لـ62 متحرر من الأمية

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا بتسليم شهادات التخرج لعدد 62 متحرر من الأمية كدفعة أولى على أن يتم تخريج الدفعة الثانية خلال شهر يونيه القادم وذلك ضمن مبادرة “العلم قوة ” لجمعية صناع الحياة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومديرية التربية والتعليم بقنا.

 وفى كلمته أشاد بالدور الرائد للشركة الراعية والقائمين على العمل بمبادرة “العلم قوة ” من أبنائه الشباب من طلبة الكليات بجامعة جنوب الوادى الذين حرصوا على التطوع من منطلق الواجب الوطنى والمسئولية المجتمعية لتنمية مجتمعهم مؤكدا على أن الدولة تقوم ببذل الجهود المكثفة في مجال محو الأمية من خلال المشاركة المجتمعية و التعاون المثمر والبناء مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والهيئات المعنية .

 جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بقاعة المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بقنا بمناسبة  تخريج الدفعة الأولى من الناجحين والمتحررين من الأمية بحضور العميد أسامة العدل مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بقنا الذى أكد على أن هذه تعد المرة الأولى التى يقوم فيها محافظ الإقليم بتسليم شهادات التخرج للمتحررين من الأمية من أبناء المحافظة .

محافظ قنا يسلم شهادات التخرج لـ62 متحرر من الأمية

محافظ قنا يسلم شهادات التخرج لـ62 متحرر من الأمية

محافظ قنا يسلم شهادات التخرج لـ62 متحرر من الأمية

محافظ قنا يسلم شهادات التخرج لـ62 متحرر من الأمية

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