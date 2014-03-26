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عدوى الـSelfie تصل إلى بيل كلينتون وزوجته هيلاري

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عدوى الـSelfie تصل إلى بيل كلينتون وزوجته هيلاري عدوى الـSelfie تصل إلى بيل كلينتون وزوجته هيلاري

انتشرت عدوى الـ Selfie على مستوى عالٍ في المجتمع الأمريكي، بحيث بات من الواضح أنها ستكون موجة قوية وتستمرّ طويلاً.

فبعد أسابيع على نشر المذيعة Ellen صورة الـ Selfie الشهيرة التي التقطتها خلال حفل الأوسكار، اجتاحت العالم صور الـ Selfie بشكل رهيب، حتى وصلت إلى برنامج " Jimmy Kimmel Live "، حيث نشر مقدّمه Jimmy Kimmel على صفحته الخاصّة على تويتر صورة Selfie مع الرئيس الأمريكي السابق Bill Clinton وزوجته Hillary، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، إضافة إلى Chelsea Clinton وبعض الطلاب والعاملين.

واللافت أنّ الصور تمَّ التقاطها بنفس الطريقة التي التُقطت فيها الـ Selfie الخاصّة بحفل الأوسكار مع نجوم هوليوود، وكأنّ الوجوه فقط تغيّرت.

يُذكر أنّ هذه الصورة التقطت بعد مقابلة أجراها Jimmy مع العائلة في جامعة "Tempe" في ولاية أريزونا أمام حوالى الألف طالب.

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سيدتي