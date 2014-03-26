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جوارديولا: حان وقت الاستمتاع

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جوارديولا: حان وقت الاستمتاع جوارديولا: حان وقت الاستمتاع

برلين، (إفي): أكد الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني أن الوقت قد حان لـ"الاستمتاع بعض الشيء" بما حققه الفريق.

وجاءت تصريحات بيب بعد حفاظه على لقب الدوري الألماني قبل سبع جولات من نهاية المسابقة، وذلك بعد فوزه على هرتا برلين بثلاثة أهداف لواحد ضمن الأسبوع الـ27.

وقال جوارديولا، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "سعيد للغاية بالفوز. بغض النظر عن التوقيت، الأهم هو الفوز باللقب. الان سنستمتع بعض الشيء".

وشدد على أن لقب البوندزليجا هو الأهم بين البطولات التي ينافس عليها، حيث إنه يخوض غمارها "بشكل يومي".

وأوضح "يجب أن نعمل بشكل يومي. في الكأس قد يكفيك لعب أربع مباريات بشكل جيد للفوز، ولكن هذا عمل شاق".

وأقر جوارديولا بأنه لم يتوقع في بداية الموسم أن تسير الأمور على هذا النحو الجيد، والتتويج بلقب الدوري الألماني قبل سبع جولات على نهاية البطولة، وبفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه، بروسيا دورتموند.

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