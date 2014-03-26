إصابة مدير الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط بعد إنقلاب سيارته

أصيب العقيد محمد زين العابدين كردى الجبالي، 48 سنة، مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط فى حادث على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من منطقة الكريمات بمحافظة بنى سويف بعد انقلاب سيارته وتم نقله الى مستشفى بنى سويف العام فى حالة خطيرة.

تلقى اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف بلاغًا من العميد سامي توفيق، مدير ادارة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى رقم 714(ل.ف.ى .مصر ) قيادة مدير ادارة الحماية المدنية مقيم 51 مساكن المشتل قرية الوالدية عند مدخل قرية الكريمات بالطريق الصحراوى الشرقى وانتقلت سيارات الاسعاف وتم نقل المصاب الى المستشفى وتبين اصابته باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح متهتك بالوجه واشتباه نزيف بالبطن وتم حجز مدير ادارة الحماية المدنية باسيوط للعلاج.

وتبين من تحريات اللواء زكريا أبوزينة ، مدير المباحث الجنائية أن مدير الحماية المدنية كان قادما من القاهرة فى طريقه الى اسيوط وبالقرب من بوابة الكريمات فوجى قائد السيارة بقطعة حجرية كبيرة الحجم اصطدم بها ما أدى لانقلاب السيارة وحدوث اصابته وتم تحرير محضر بالواقعة وامر المستشار وليد الرفاعى المحامى العام لنيابات بنى سويف برفع آثار الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.