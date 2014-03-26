أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة مدير الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط بعد إنقلاب سيارته

Google+ Print
إصابة مدير الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط بعد إنقلاب سيارته إصابة مدير الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط بعد إنقلاب سيارته

صورة أرشيفية

أصيب العقيد محمد زين العابدين كردى الجبالي، 48 سنة، مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط فى حادث على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من منطقة الكريمات بمحافظة بنى سويف بعد انقلاب سيارته وتم نقله الى مستشفى بنى سويف العام فى حالة خطيرة.

تلقى اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف بلاغًا من العميد سامي توفيق، مدير ادارة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى رقم 714(ل.ف.ى . ) قيادة مدير ادارة الحماية المدنية مقيم 51 مساكن المشتل قرية الوالدية عند مدخل قرية الكريمات بالطريق الصحراوى الشرقى وانتقلت سيارات الاسعاف وتم نقل المصاب الى المستشفى وتبين اصابته باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح متهتك بالوجه واشتباه نزيف بالبطن وتم حجز مدير ادارة الحماية المدنية باسيوط للعلاج.

وتبين من تحريات اللواء زكريا أبوزينة ، مدير المباحث الجنائية أن مدير الحماية المدنية كان قادما من القاهرة فى طريقه الى اسيوط وبالقرب من بوابة الكريمات فوجى قائد السيارة بقطعة حجرية كبيرة الحجم اصطدم بها ما أدى لانقلاب السيارة وحدوث اصابته وتم تحرير محضر بالواقعة وامر المستشار وليد الرفاعى المحامى العام لنيابات بنى سويف برفع آثار الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات