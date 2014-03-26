بالصور .. ضبط 2 مليون لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى السويس

قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس أن مباحث التموين بالسويس صباح اليوم برئاسة الرائد هشام الشيمي تمكنت بالاشتراك مع العقيد ياسر عبد العال رئيس قسم المواد البترولية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط شخص يدعي ” بسام . ع . ف ” 49 سنه يعمل مدير الصيانة ونائب مدير مصنع للأسمنت لقيامه بتجميع كمية من السولار المدعم قدرها 2.165.500 ” اثنين مليون ومائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة لتر ” بمستودعات السولار الخاصة بالشركة .

وأضاف مدير الامن فى تصريحات صحفية ان المضبوطات والمتهم كانت مخالفين للقانون رقم 95 لسنة 1945 والقانون 109 لسنة 1980 والقانون رقم 102 لسنة 2011 والقانون رقم 92 لسنة 2012 والقانون رقم 113 لسنة 1994 لكون كمية السولار المضبوطة مجهولة المصدر.

وتابع أنه تم تحرير عن ذلك المحض رقم 496 لسنة 2014 جنح قسم شرطة عتاقة وجاري العرض على النيابة العامة.