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بعد الزرافة.. حديقة حيوان بالدانمارك تعدم عائلة أسود

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بعد الزرافة.. حديقة حيوان بالدانمارك تعدم عائلة أسود بعد الزرافة.. حديقة حيوان بالدانمارك تعدم عائلة أسود

قامت حديقة الحيوان الدنماركية، التي أعدمت منذ أسابيع ذكر زرافة، بإعدام اثنين من الأسود مع شبليهما، وذلك لإتاحة المجال أمام أسد ذكر جديد ليعيش في الحديقة، وفقا لما ذكرت إدارتها.

وقالت إدارة الحديقة، في بيان لها، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، بسبب طبيعة حياة الأسود وهيكليتها الأسرية وسلوكها الخاص كان علينا فرض الموت البطيء على أسدين بالغين وشبلين صغيرين لأنهما لن يكونا قادرين على الدفاع عن نفسيهما”.

وأضافت الإدارة، أن “الأسد الجديد كان سيقضي على الأشبال البالغة من العمر 10 أشهر في أقرب فرصة تسنح له للقيام بذلك”.

وتخلصت الحديقة من الأسود الأربعة، بعدما فشلت في إيجاد مأوى لها حسبما قال متحدث باسم حديقة الحيوان، وأكد أن الأسود الأربعة هي من نفس العائلة دون أن يذكر الطريقة التي قتلت بها.

وسيقدم الأسد الجديد في حديقة الحيوان إلى لبوتين في سن التزاوج ولدتا عام 2012، وتسعى الحديقة من خلال هذه العملية إلى إنتاج سلالة أقوى من الأسود.

وكانت إدارة هذه الحديقة في كوبنهاجن، تلقت تهديدات بالقتل منذ أسابيع بعد إعدامها ذكر زرافة وإطعامه للأسود أمام الجمهور، بداعي عدم السماح له بالتزاوج مع إناث قريبات له.

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