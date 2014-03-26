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السيطرة على حريق نشب بـ 6 منازل بمركز طهطا في سوهاج‎

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السيطرة على حريق نشب بـ 6 منازل بمركز طهطا في سوهاج‎ السيطرة على حريق نشب بـ 6 منازل بمركز طهطا في سوهاج‎

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق شب في 6 منازل مجاورة بناحية نزلة القاضي بمركز طهطا.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج ، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة طهطا ، يفيد نشوب حريق بعدد من المنازل بناحية نزلة القاضي دائرة المركز.

انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بمساعدة الأهالي.

وبالفحص تبين  نشوب الحريق بمنزل ملك المدعوعبدالباسط خلاف 35 سنة عامل وامتد لـ 5 منازل مجاورة ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد ، وانحصرت التلفيات في نفوق رأس ماعز، واحتراق بعض المنقولات المنزلية، وكمية من البوص والعروق الخشبية جاري تقديرها .

وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي  ونفي الشبهة الجنائية .

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1266 إداري المركز، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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