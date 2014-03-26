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مجهولون يضرمون النيران فى سيارة قائد قطاع الأمن المركزي بالبحيرة

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مجهولون يضرمون النيران فى سيارة قائد قطاع الأمن المركزي بالبحيرة مجهولون يضرمون النيران فى سيارة قائد قطاع الأمن المركزي بالبحيرة

حرق سيارة شرطة – أرشيفية

أضرم مجهولون النيران، صباح اليوم الأربعاء،  فى سيارة العقيد أحمد أبو اليزيد قائد قطاع الأمن المركزى بادكو  بمحافظة البحيرة ، أسفل منزله .

وانتقلت قوات الدفاع المدنى إلى مقر الحادث ، وتمت السيطرة على النيران ، ومن جانبها كثفت أجهزة الأمن من تواجدها لضبط الجناة .

وأكد العميد أحمد أبو اليزيد – فى تصريحات له – أنه لم يصب هو أو أي من أفراد أسرته في حريق سيارته الذي حدث من قبل مجهولين لم يتم التعرف عليهم حتى الآن ، وجار تحديدهم للقبض عليهم .
> يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على خلية إخوانية إرهابية أعلنت مسئوليتها عن حرق سيارة شرطة مخصصة للمقدم حسام الدين الغزولي رئيس مباحث وحدة مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن البحيرة أسفل منزله بدمنهور.

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