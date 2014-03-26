غدًا.. ديل بييرو يسحب قرعة أمم آسيا 2015 في أستراليا

تحتضن دار الأوبرا بمدينة سيدني الاسترالية صباح غدًا الخميس المقبل قرعة انسخة 16 من بطولة أمم آسيا.

تستضيف أستراليا البطولة بعد أن تاهلت للنهائيات في الفترة من التاسع وحتى نهاية يناير 2015 ، في حضور ثمانية منتخبات عربية قد ينضم إليها في وقتا لاحق المنتخب الفلسطيني إذا ما فاز بكأس التحدي الآسيوي.

وبلغت منتخبات عُمان والبحرين وإيران والإمارات والسعودية (أبطال المجموعات)، والأردن وقطر والكويت وأوزبكستان والعراق (أصحاب المركز الثاني في المجموعات)، والصين التي فازت بالبطاقة المخصصة لأفضل منتخب يحصل على المركز الثالث ، لينضموا إلي منتخبات اليابان حاملة اللقب وأستراليا المضيفة والوصيفة وكوريا الجنوبية ثالثة النسخة الماضية عام 2011 في قطر،في حين تأهلت كوريا الشمالية عقب فوزها بلقب كأس التحدي الآسيوي لعام 2012 بشكل مباشر.

ويتبقي مقعد وحيد سيكون من نصيب الفريق الفائز بكأس التحدي الآسيوي 2014 و التي ستجري بجزر المالديف في الفترة من 19 إلي 30 مايو بمشاركة البلد المضيف وفلسطين وميانمار وقرغيزستان وتركمانستان والفلبين و أفغانستان ولاوس.

و قام الإتحاد الآسيوي بالإعلان عن تصنيف المنتخبات قبل أجراء القرعة إلي أربعة مستويات ، وفقا لأخر ترتيب في التصنيف الذي يصدر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، والذي صدر في 13 مارس ،مع وضع المنتخب الأسترالي علي قمة مجموعة كونه صاحب الأرض.

وجاء فى التصنيف على النحو التالى ، :-

> المستوى الأول : أستراليا – إيران – أوزبكستان – اليابان .

> المستوى الثاني : السعودية – الإمارات – الأردن – كوريا الجنوبية.

> المستوى الثالث: العراق – قطر – عُمان – الصين.

> المستوى الرابع: البحرين – الكويت – كوريا الشمالية – الفائز بكأس التحدي 2014.

و تحظى القرعة بمتابعة كبيرة في ظل وجود المنتخبات الأربعة التي حصلت على بطاقة الترشح لمونديال البرازيل والتي تعد مصدر قلق للمنتخبات التي ستواجهها في البطولة، وهي اليابان وكوريا الجنوبية وإيران و أستراليا ، ومعهما منتخبي الأردن و أوزبكستان اللذين وصلا إلي ملحق التصفيات ، وكذلك التواجد العربي الكبير في البطولة والذي سيؤدي حتما إلي وجود أكثر من مواجهة عربية خالصة.

و اختير النجم الإيطالي اليساندرو ديل بييرو الذي أمضي الموسمين الماضيين محترفا في صفوف سيدني الأسترالي ،سفيرا للبطولة التي من المقرر أن تجري فعاليتها بخمس مدن هي ملبورن ” تستضيف الافتتاح” – سيدني ” تستضيف النهائي” – كانيبرا – بريزبين – نيوكاسل.

يذكر أن سبع منتخبات نجحت في الظفر بلقب البطولة خلال نسخها 15 الماضية ، حيث حققت اليابان اللقب أربع مرات ، مقابل ثلاثة للسعودية ، و مثلها لإيران ، ومرتين لكوريا الجنوبية ، ومرة وحيدة للكويت والعراق ، والكيان الصهيوني قبل أن ينتقل إلي الإتحاد الأوروبي.