أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي في اليمن.. وإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة

Google+ Print
مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي في اليمن.. وإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي في اليمن.. وإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة

مجلس الأمن الدولي

أدان مجلس الأمن الدولي اليوم بأشد العبارات “الهجوم الإرهابي الذي وقع أول أمس الاثنين في حضرموت باليمن، والذي أسفر عن مقتل 20 جنديا.

ودعا المجلس – في بيان صحفي أعلنته السفيرة سيلفي لوكاس مندوبة لوكسمبورج الدائمة لدي الأمم المتحدة، والتي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر مارس الجاري – إلى ضرورة “تقديم الجناة والمنظمين والممولين ورعاة هذه الأعمال المنكرة من الإرهاب إلى العدالة”.

وحث البيان كذلك الدول على التعاون مع اليمنية في هذا الخصوص، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وذكر بيان مجلس الأمن أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم و الأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ، أينما ومتى و أيا كان مرتكبوها”.

وأعرب ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الأمن في بيانهم عن تعازيهم لعائلات الضحايا وكذلك لشعب وحكومة اليمن،كما أعربوا عن أمنياتهم بالشفاء العاجل لجميع المصابين في الهجوم.
> ونوه البيان إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء كفالة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب، وذلك امتثالا التزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي”.

ومن جهة آخرى أوضح بيان أصدره مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنه تم إطلاق سراح موظفيها المخطوفين الذين تم اختطافهما في وقت سابق صباح اليوم بتوقيت العاصمة اليمنية صنعاء.
> وأثني بيان مكتب الأمين العام على الجهود التي بذلتها السلطات اليمنية في سبيل الإفراج عنهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي