أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية يطالبون برفع درجات "السات"

تقدم عدد من أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية، بشكوى رسمية للدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى، يشكون من رفع درجات "السات" للجامعات الخاصة والأهلية، مشيرين إلى أن هذا يمنع الطلبة من دخول الجامعات بشكل عام.

وأضافت أولياء الأمور، فى الشكوى التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه مع العلم بأن هناك تسهيلا فى الثانوية العامة والثانوية البريطانية، حيث إن النجاح من 50%، راجين عدم المساس بالحد الأدنى للنجاح، لافتين إلى أنه يمكن رفع الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الحكومية، مشيرين إلى تقليص عدد محاولات التقدم للدبلومة الأمريكية من 6 محاولات إلى 5، وإلغاء محاولة شهر يناير 2014 بمصر، مؤكدين أن امتحانات عام 2012 و2013 كانت صعبة، وحدث تعسف فى التصحيح بحجة تسرب الامتحانات فى مصر، ما أدى إلى ظلم كثير من الطلبة.

وطالب أولياء الأمور، وزير التعليم العالى، بالتدخل السريع، والوقوف إلى جانب أبنائهم، حرصا على مستقبلهم، راجين الموافقة على مقابلتهم لتوضيح الأمر أكثر.