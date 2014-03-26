أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية يطالبون برفع درجات "السات"

Google+ Print
أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية يطالبون برفع درجات "السات" أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية يطالبون برفع درجات "السات"

تقدم عدد من أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية، بشكوى رسمية للدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى، يشكون من رفع درجات "السات" للجامعات الخاصة والأهلية، مشيرين إلى أن هذا يمنع الطلبة من دخول الجامعات بشكل عام.

وأضافت أولياء الأمور، فى الشكوى التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه مع العلم بأن هناك تسهيلا فى الثانوية العامة والثانوية البريطانية، حيث إن النجاح من 50%، راجين عدم المساس بالحد الأدنى للنجاح، لافتين إلى أنه يمكن رفع الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الحكومية، مشيرين إلى تقليص عدد محاولات التقدم للدبلومة الأمريكية من 6 محاولات إلى 5، وإلغاء محاولة شهر يناير 2014 بمصر، مؤكدين أن امتحانات عام 2012 و2013 كانت صعبة، وحدث تعسف فى التصحيح بحجة تسرب الامتحانات فى ، ما أدى إلى ظلم كثير من الطلبة.

وطالب أولياء الأمور، وزير التعليم العالى، بالتدخل السريع، والوقوف إلى جانب أبنائهم، حرصا على مستقبلهم، راجين الموافقة على مقابلتهم لتوضيح الأمر أكثر.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات