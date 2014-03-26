الدفاع الجوي يعلن نتائج القبول المبدئي للتشغيل والصيانة

أعلنت قيادة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين على وظائف برنامج التشغيل والصيانة بالادارة الهندسية والاسكان والتي تم التقديم عليها عبر موقع قوات الدفاع الجوي الالكتروني.

ودعت القيادة جميع المتقدمين مراجعة موقع قوات الدفاع الجوي الالكتروني على الرابط (WWW.RSADF.GOV.SA) للاستفسار عن نتائج القبول المبدئي برقم الهوية الوطنية والاطلاع على موعد ومكان اجراء المقابلات والاختبارات.

وأوضحت أن من تم ترشيحه مبدئياً على احدى الوظائف فإن ذلك لا يعني القبول النهائي وأنه على المرشحين مبدئياً التقيد بالحضور في الموعد والمكان المحددين على موقع قوات الدفاع الجوي الالكتروني مصطحبين معهم (أصول + نسخة) من جميع المستندات والشهادات والخبرات المعتمدة في مجال التخصص المطلوب وإرفاق مشهد الخبرة من التأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد أو الخدمة العسكرية لمطابقتها وتصديقها من قبل لجنة التوظيف.

كما أوضحت انه سيتم استبعاد أي مرشح لم يُحضر المستندات والشهادات المطلوبة.