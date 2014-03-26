100%إشغال الفنادق والوحدات السكنية في الشرقية

سجل قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية معدلات عالية في إجازة نصف العام الدراسي الثاني إذ بلغت نسبة الإشغال بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة 100%.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان أن المنطقة الشرقية أصبحت من الوجهات السياحية المفضلة لدى كثير من الأسر في المملكة، خاصة في عطلة منتصف العام الدراسي وباقي الإجازات والمناسبات، مبينا ان السياحة تمثل 63% من إجمالي الرحلات المحلية، و33% منها تمت لغرض زيارة الأقارب والأصدقاء، وان معدل الاشغال قد بلغ في الفنادق والشقق المفروشة 100%.

وذكر البنيان ان فرق الرقابة والتفتيش بفرع الهيئة العامة للسياحة والاثار بالمنطقة الشرقية رصدت خلال جولاتها 30 مخالفة منها 3 مخالفات تجاوز أسعار واتخذت الإجراءات الازمة حيال ذلك، مبينا ان بقية المخالفات تخص عدم اعلان التراخيص والتسعيرة وانتهاء التراخيص.

وأبان المهندس البنيان ان فرق الرقابة والتفتيش على خدمات الإيواء السياحي البالغ عددها خمس فرق عملت على التأكد من التزام المنشآت معايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة، وحد التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية.

وأثنى البنيان على المنشآت التي التزمت الأسعار المنصوص عليها التي ستكسبهم استقطاب الزوار وتفضيل الإقامة لديهم، وأفاد أن تصنيف الفنادق والوحدات السكنية أوجد خدمة مميزة وجودة مقدمة للنزلاء، مؤكداً أن الرقابة مستمرة على مدار العام وتزيد بشكل مكثف خلال المواسم والإجازات.

ودلل المهندس البنيان على تطور المقومات السياحة وتفاعل المستثمرين في السنوات الأخيرة ما منح المنطقة قطاع ايواء عريض للايواء السياحي حيث بلغت الفنادق حاجز 94 فندقاً، وكانت قبل عدة أعوام لا يتجاوز 50 فندقا، فيما بلغت الوحدات السكنية 576 وحدة بدلا من 430 وحدة.

وأضاف البنيان ان المنطقة الشرقية تشهد عددا من المهرجانات والفعاليات خلال إجازة منتصف العام الدراسي الثاني، منها مهرجان الساحل الشرقي الثاني المقام في الواجهة البحرية بالدمام، والمهرجان الوطني السادس للعلوم والتقنية بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالخبر، ومهرجان ربيع الجبيل الثاني الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل، إضافة الى فعاليات سوق قيصرية الراشد بمجمع الراشد بالخبر، موضحاً في الختام أن الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين كما يتلقى الشكاوى والملاحظات على الرقم المجاني (19988) لتسجيل اي زيادة او تجاوز في الاسعار.