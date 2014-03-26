أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

100%إشغال الفنادق والوحدات السكنية في الشرقية

Google+ Print
100%إشغال الفنادق والوحدات السكنية في الشرقية 100%إشغال الفنادق والوحدات السكنية في الشرقية

    سجل قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية معدلات عالية في إجازة نصف العام الدراسي الثاني إذ بلغت نسبة الإشغال بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة 100%.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان أن المنطقة الشرقية أصبحت من الوجهات السياحية المفضلة لدى كثير من الأسر في المملكة، خاصة في عطلة منتصف العام الدراسي وباقي الإجازات والمناسبات، مبينا ان السياحة تمثل 63% من إجمالي الرحلات المحلية، و33% منها تمت لغرض زيارة الأقارب والأصدقاء، وان معدل الاشغال قد بلغ في الفنادق والشقق المفروشة 100%.

وذكر البنيان ان فرق الرقابة والتفتيش بفرع الهيئة العامة للسياحة والاثار بالمنطقة الشرقية رصدت خلال جولاتها 30 مخالفة منها 3 مخالفات تجاوز واتخذت الإجراءات الازمة حيال ذلك، مبينا ان بقية المخالفات تخص عدم اعلان التراخيص والتسعيرة وانتهاء التراخيص.

وأبان المهندس البنيان ان فرق الرقابة والتفتيش على خدمات الإيواء السياحي البالغ عددها خمس فرق عملت على التأكد من التزام المنشآت معايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة، وحد التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية.

وأثنى البنيان على المنشآت التي التزمت الأسعار المنصوص عليها التي ستكسبهم استقطاب الزوار وتفضيل الإقامة لديهم، وأفاد أن تصنيف الفنادق والوحدات السكنية أوجد خدمة مميزة وجودة مقدمة للنزلاء، مؤكداً أن الرقابة مستمرة على مدار العام وتزيد بشكل مكثف خلال المواسم والإجازات.

ودلل المهندس البنيان على تطور المقومات السياحة وتفاعل المستثمرين في السنوات الأخيرة ما منح المنطقة قطاع ايواء عريض للايواء السياحي حيث بلغت الفنادق حاجز 94 فندقاً، وكانت قبل عدة أعوام لا يتجاوز 50 فندقا، فيما بلغت الوحدات السكنية 576 وحدة بدلا من 430 وحدة.

وأضاف البنيان ان المنطقة الشرقية تشهد عددا من المهرجانات والفعاليات خلال إجازة منتصف العام الدراسي الثاني، منها مهرجان الساحل الشرقي الثاني المقام في الواجهة البحرية بالدمام، والمهرجان الوطني السادس للعلوم والتقنية بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالخبر، ومهرجان ربيع الجبيل الثاني الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل، إضافة الى فعاليات سوق قيصرية الراشد بمجمع الراشد بالخبر، موضحاً في الختام أن الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين كما يتلقى الشكاوى والملاحظات على الرقم المجاني (19988) لتسجيل اي زيادة او تجاوز في الاسعار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير

11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير

8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر