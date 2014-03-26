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بالفيديو .. روما يضرب تورينو في الوقت القاتل

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بالفيديو .. روما يضرب تورينو في الوقت القاتل بالفيديو .. روما يضرب تورينو في الوقت القاتل

(إفي): حقق روما انتصاره الثالث على التوالي في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم أمام ضيفه تورينو بهدفين لهدف، ليواصل الانفراد بوصافة المسابقة وليحافظ على فارق النقاط الاحدى عشر التي تفصله عن المتصدر يوفنتوس، وذلك ضمن الجولة الثلاثين.

تقدم أبناء العاصمة على ملعب الأوليمبيكو بهدف قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول سجله المهاجم ماتيا ديسترو.

وأدرك تورينو التعادل بعد مرور سبع دقائق على الشوط الثاني عبر شيرو ايموبيلي.

لكن "ذئاب روما" نجحوا في تسجيل هدف الانتصار بالدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عبر اليساندرو فلورينزي من كرة صنعها له الايفواري جيرفينيو ليسددها بيسراه رائعة في شباك الضيوف.

بهذا الفوز يرفع روما رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، متفوقا بفارق 9 نقاط عن نابولي الثالث، أما تورينو فتجمد رصيده عند 39 نقطة محتلا المرتبة العاشرة.

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فيديو اليوم السابع

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