بالفيديو – سيتي يرقص على أنقاض يونايتد بثلاثية

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على غريمه يونايتد على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 3-0 في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر سيتي في أول خطوات مهمة الفوز بمؤجلاته من أجل اقتناص صدارة الدوري من تشيلسي، رافعا رصيده إلى 66 نقطة خلف الزرق بثلاث نقاط ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

واستمرت معاناة يونايتد في المركز السابع برصيد 51 نقطة.

وأكد سيتي تفوقه هذا الموسم على يونايتد، بعدما كرر فوزه بعد الانتصار في الدور الأول 4-1 على ملعب الاتحاد.

سجل إدين دجيكو "هدفين" في الدقيقتين الأولى و56.

وأتم يايا توريه الثلاثية في الدقيقة 90.

ولم يظهر مانشستر أي خطورة على مرمى جو هارت طوال المباراة.

شوط دجيكو

بدأ سيتي المباراة بقوة مفاجئا أصحاب الأرض.

وسجل دجيكو الهدف الأول بعد مرور 43 ثانية فقط من صافرة بداية المباراة.

الهدف هو الأسرع في مرمى يونايتد على أولد ترافورد، وثاني أسرع هدف في تاريخ دربي مانشستر.

بعدها بدأ يونايتد في الاستفاقة، وكان روني هو الأبرز بين صفوف الشياطين الحمر بفضل تحركاته ومجهوده، ولكنه لم يجد المعاونة في غياب روبن فان بيرسي.

وكاد سيتي أن يخطف الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة 18 عن طريق دجيكو، إلا أن ديفيد دي خيا تألق في إبعاد الكرة.

ولاحت لمروان فيلاني فرصة التعادل في الدقيقة 25، ولكنه أطلق تسديدة ضعيفة في يد هارت.

وسدد ماتا كرة قوية في الدقيقة 40، مرت فوق عارضة سيتي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي 1-0.

شوط الحسم

بدأ ديفيد مويس الشوط الثاني بإشراك شينجي كاجاوا بدلا من توماس كليفرلي.

ولكن مانشستر خسر منتصف الملعب تماما، ولم يضف كاجاوا هجوميا.

ونجح دجيكو في إضافة الهدف الثاني من مقابلة لركنية من ناحية اليمين بتسديدة مباشرة في مرمى دي خيا.

ورغم هدوء إيقاع اللعب، إلا أن توريه أبى ألا يضع بصمته في المباراة بهدف جميل كالعادة.

وتوغل توريه داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية على يمين دي خيا، مضيفا الهدف الثالث ومختتما المباراة.

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