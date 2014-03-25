هاله القصير تشكر سامو زين على دعمه لها قبل نهائى برنامج”THE VOICE”

أكدت المتسابقة السورية هالة القصير، المشااركة بنهائي برنامج ذا فويس”بقيام المطرب سامو زين بدعوة نجوم وجمهور سوريا لدعمها.

وعبر صفحتها بموقع فبس بوك كتبت هاله.” الشكر كبير للفنان السوري الجميل سامو زين على الكلام الحلو والدعم ويارب منهدي الفرحة كلنا لسوريا والشعب العربي كله”.

> وكان سامو قد كتب تغريدة عبر موقع تويتر قال فيها”كل التوفيق لبنت بلدى هاله القصير،التى سحرت الملايين بصوتها،أرجو من عائلتى الكبيرة دعمها فى برنامج”THE VOICE”لتكون أحلى صوت رقمها43″ .