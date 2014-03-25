مركزإعلام الخارجة بالوادى الجديد يختتم سلسلة اللقاءات الإعلامية للنجاح والإبداع

إختتم اليوم مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد ، سلسلة اللقاءات الإعلامية التى تمت فى الفترة من 14الى 25 مارس.

صرح بذلك حسن سيد ، مدير مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد ، وقال أن الندوات تضمنت ورش عمل وندوات حول ” الإستذكار الجيد طريقة من طرق الوصول للنجاح والإبداع ” ، وذلك فى إطار التعاون بين مركز إعلام الخارجة ، وإدارة الخارجة التعليمية ضمن برنامج التوجيه الجمعى ، الذى إستهدف طلاب المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية ، أقيمت اللقاءات فى بعض المدارس ،حيث حضر فى الندوات الدكتور محمود إبراهيم عبد العزيز ، الأستاذ بكلية التربية.

حيث ناولت ورش العمل والندوات ، عدة محاور أهمها العاب ذهنية حول طرق الإستذكار ، الى جانب مجموعات عمل لتصميم جداول المذاكرة ومبادئ الإستذكار الجيد ، بالإضافة الى معوقات الإستذكار – مشتتات الانتباه.

فى سياق متصل ، شملت الورش مدارس ( ملحقة المعلمين الابتدائية ، الشهداء الإعدادية ، صلاح الدين الإعدادية ، السلام الإعدادية القديمة ، اللغات التجريبية الإعدادية ، 6أكتوبر الإعدادية ، الخارجة الإعدادية المشتركة ، الخارجة الثانوية بنات ).