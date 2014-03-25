سيميوني يسخر من تصريحات راموس ورونالدو عقب الكلاسيكو

مدريد، 25 مارس/آذار (إفي): قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني إن تصريحات لاعبي ريال مدريد كريستيانو رونالدو وسرخيو راموس عقب الهزيمة في كلاسيكو الليجا من برشلونة بنتيجة 4-3 على ملعب سانتياجو برنابيو أضحكته كثيرا.

وأجاب سيميوني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة جرانادا بالليجا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص الأمر بقوله "هذه التصريحات جعلتني أضحك كثيرا، لا يوجد لدي رأي، أقول فقط أنها أضحكتني كثيرا".

وكانت المباراة شهدت جدلا وغضبا من لاعبي الريال تجاه حكم اللقاء أونديانو مايينكو بسبب بعض قراراته ومنها طرد راموس الذي قال بعد المباراة "حينما يكون الريال في الصدارة، يبدو أن الكثير من الأشخاص لا يعجبهم ذلك، حينما تكون أفضل فريق في العالم، قد يكون للحقد ثمن، وهذا هو ما عانينا منه، علينا الكفاح ضد كل هذا والتركيز في اللعب، ولكن بعض الأشياء لا يمكن مكافحتها"، في اشارة للظلم التحكيمي الذي يرى أنه تعرض له.

من ناحيته قال رونالدو عقب المباراة "يوجد بعض الناس التي لم تكن ترغب في فوزنا، لأنه اذا ما حققنا هذا الأمر سيخرج برشلونة من المنافسة على لقب الليجا، أتفهم رغبة برشلونة في النجاة داخل هذا الصراع، أنا هنا منذ خمس سنوات وأعلم أشياء كثيرة، الأمور معقدة ولكننا سنكافح حتى النهاية، أتفهم من لعبي في هذا النادي أنه (الفريق) لا يحصل على معاملة عادلة، قد يعارضني البعض ولكن هذه هي الحقيقة".

ويتصدر أتلتيكو الليجا بـ70 نقطة وهو نفس رصيد الريال صاحب المركز الثاني فيما يحتل برشلونة المرتبة الثالثة بفارق نقطة واحدة.