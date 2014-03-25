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احتجاز سائحين ببيرو معظمهم إسرائيليون ضبطوا في حفل لتعاطى المخدرات

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احتجاز سائحين ببيرو معظمهم إسرائيليون ضبطوا في حفل لتعاطى المخدرات احتجاز سائحين ببيرو معظمهم إسرائيليون ضبطوا في حفل لتعاطى المخدرات

ألقت شرطة بيرو يوم الاثنين القبض على 60 سائحا بعد ضبطهم يتعاطون المخدرات في حفل بمنطقة إنكان على مشارف كوزكو.

وذكر مسئولون إن غالبية السائحين المقبوض عليهم إسرائيليون.،وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغا عن موسيقى صاخبة وأصوات عالية في وقت متأخر من الليل في أربعة مبان مخالفة للقانون يقيم فيها السائحون. وحين وصل ضباط الشرطة إلى المكان اكتشفوا حفلا صاخبا ومخدرات وخمرا.

وقال قائد الشرطة يوفينال كيزيدا “أخطر جزء هو انه تقام في هذا المكان حفلات بشكل شبه يومي يجتمع فيها السياح كما في هذه القضية.. نحو 60 سائحا احتجزوا بأمر المدعي العام الحالي نظرا لضبط مخدرات بحوزتهم.. ماريوانا وعجينة كوكايين أساسية،”وقالت الشرطة أن المباني الأربعة التي كان يقيم بها السياح ستزال.

رويترز

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