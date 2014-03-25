رئيس الأمة الجزائري يدعو جميع الأطراف إلى استخدام العقل لإخراج بلادهم من الأزمة

أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري ، عبد القادر بن صالح ، أن المنطقة العربية تعيش تحولات كبيرة نتيجة تغيرات سياسية في الدول العربية .

وأضاف أن القضية الفلسطينية ، تثير المجتمع العربي بأكمله نتيجة التحدى الإسرائيلي ، بالإضافة الى الإنتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك ، مجددا موقف بلاده الثابت والداعم لعودة الحق المسلوب من الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الوضع السوري مفتوح على جميع الإحتمالات ، إذا لم يتم تحرك سريع لحل الأزمة ، والدعوة إلى حوار سياسي ، داعيا جميع الأطراف إلى تغليب صوت العقل من أجل إخراج بلادهم من الأزمة الحالية.

وأدان رئيس مجلس الأمة الجزائري ، كافة أعمال التطرف والتحريض على العنف في كافة الدول العربية ، موضحا أن الجزائر تتأهب لإستضافة مؤتمر دول عدم الإنحياز بشكل يساهم في حل أزمات الدول العربية .

أ ش أ