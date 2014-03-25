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رئيس الأمة الجزائري يدعو جميع الأطراف إلى استخدام العقل لإخراج بلادهم من الأزمة

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رئيس الأمة الجزائري يدعو جميع الأطراف إلى استخدام العقل لإخراج بلادهم من الأزمة رئيس الأمة الجزائري يدعو جميع الأطراف إلى استخدام العقل لإخراج بلادهم من الأزمة

أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري ، عبد القادر بن صالح ، أن المنطقة العربية تعيش تحولات كبيرة نتيجة تغيرات سياسية في الدول العربية .

وأضاف أن القضية الفلسطينية ، تثير المجتمع العربي بأكمله نتيجة التحدى الإسرائيلي ، بالإضافة الى الإنتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك ، مجددا موقف بلاده الثابت والداعم لعودة الحق المسلوب من الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الوضع السوري مفتوح على جميع الإحتمالات ، إذا لم يتم تحرك سريع لحل الأزمة ، والدعوة إلى حوار سياسي ، داعيا جميع الأطراف إلى تغليب صوت العقل من أجل إخراج بلادهم من الأزمة الحالية.

وأدان رئيس مجلس الأمة الجزائري ، كافة أعمال التطرف والتحريض على العنف في كافة الدول العربية ، موضحا أن الجزائر تتأهب لإستضافة مؤتمر دول عدم الإنحياز بشكل يساهم في حل أزمات الدول العربية .

أ ش أ

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