رئيس جامعة سوهاج يبحث مع مدير الأمن آليات تنفيذ بروتوكول وزارتي التعليم العالي والداخلية‎

قام الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج بزيارة اللواء إبراهيم صابر مدير امن سوهاج لمناقشة آليات تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التعليم العالي والداخلية والذي ينص على تواجد قوات الشرطة خارج أسوار الجامعة لتأمينها والتدخل حال وقوع أعمال عنف تخرج عن سيطرة أفراد الأمن الإداري .

وأكد رئيس الجامعة أن هذا البروتوكول يأتي في اطار التعاون المستمر بين وزارتي التعليم العالي والداخلية، ويعمل علي ضمان استقرار العملية التعليمية داخل الجامعات الحكومية في حالة تعرض الجامعات لأي حالات شغب أو اعتداءات من أي عناصر خارجية أو وجود حالات تمثل خطورة داهمة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح رئيس الجامعة بعض بنود هذا البروتوكول الذي ينحصر في مسؤولية وزارة الداخلية على إنشاء إدارة لشرطة الجامعات تكون مهمتها تأمين الجامعات الحكومية من خلال التواجد الدائم لعناصر وزارة الداخلية خارج أسوار الحرم الجامعي «وكذلك الكليات خارج الحرم»، وتأمين الحرم الجامعي من أي تعد خارجي أو محاولة سرقة مع الاستعداد للتدخل السريع في حالة امتداد أعمال الشغب والاعتداءات داخل الحرم بناءً على طلب من رئيس الجامعة، أو من يحل محله، مع اتخاذ الإجرءات القانونية ضد المعتدين، إضافة إلى توفير التدريب لأفراد الأمن الإداري بالجامعات.

وأشار نور الدين الي أن دور الجامعة سوف يقتصرعلى توفير أماكن لنقاط الشرطة بمداخل خاصة من الخارج، ونقاط ارتكاز أمني في محيط الجامعة، والتنسيق بين الأمن الإداري والشرطة في أعمال التأمين الداخلي والخارجي، إضافة إلى زيادة أعداد أفراد الأمن الإداري، وتوفير منظومة من البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة.

كما أضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول ألزم وزارة الداخلية، بإنشاء غرفة عمليات بإدارة شرطة الجامعات تعمل 24 ساعة، ومزودة بأجهزة اتصال بجميع الجامعات، وتشكيل قوة تأمين ثابتة ومسلحة بكل جامعة تتواجد أيضاً طوال 24 ساعة، تعمل بنظام الوردية .

وفي نهاية الزيارة أعرب رئيس الجامعة عن شكره و تقديره للدور الذي تقوم به مديرية أمن سوهاج متمثلة في اللواء إبراهيم صابر مدير الأمن، الذي لم يبخل بجهده وتعاونه حتي قبل هذا البروتوكول .

ومن الجدير بالذكر أن مديريات الأمن بالمحافظات تبعاً لبنود هذا البروتوكول مكلفة بتشكيل قوة تدخل سريع مسلحة، وتتمركز بأقرب منطقة يمكن منها سرعة نجدة الجامعة، والإعداد لتنفيذ دورات تدريبية قصيرة، ومتكررة بصفة دورية (10:7 أيام) بوزارة الداخلية، لتدريب العاملين بأمن الجامعة على استخدام أجهزة التأمين الحديثة، وكذلك التدريب على أعمال الدفاع عن النفس والتعامل مع أحداث الشغب.