أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إحالة 500 مدرس بالمعاهد الدينية الأزهرية للتحقيق بسبب عدم إلتزامهم بمواعيد العمل

Google+ Print
إحالة 500 مدرس بالمعاهد الدينية الأزهرية للتحقيق بسبب عدم إلتزامهم بمواعيد العمل إحالة 500 مدرس بالمعاهد الدينية الأزهرية للتحقيق بسبب عدم إلتزامهم بمواعيد العمل

مشيخة الأزهر الشريف

قال  فضيلة الشيخ عبد الرحمن أحمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية  أنه  أحال  500  مدرس، ومدرسة من العاملين بالمعاهد الأزهرية بالمراحل المختلفة إلى التحقيق، لعدم تنفيذهم قرار شيخ الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية المتضمنة الالتزام باليوم الكامل في العمل.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية ،إنه ورد لمنطقة أسيوط فاكس من قطاع المعاهد الأزهرية، يتضمن تكليف هيئة التدريس بجميع المعاهد الحكومية والنموذجية بالجدول الزمني للعمل بالأزهر وعدم فتح أبواب المعاهد قبل انتهاء اليوم الدراسي الكامل، موضحًا، ومن احيل للتحقيق هم من خالفوا القواعد والتعليمات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا