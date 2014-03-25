إحالة 500 مدرس بالمعاهد الدينية الأزهرية للتحقيق بسبب عدم إلتزامهم بمواعيد العمل

قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن أحمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية أنه أحال 500 مدرس، ومدرسة من العاملين بالمعاهد الأزهرية بالمراحل المختلفة إلى التحقيق، لعدم تنفيذهم قرار شيخ الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية المتضمنة الالتزام باليوم الكامل في العمل.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية ،إنه ورد لمنطقة أسيوط فاكس من قطاع المعاهد الأزهرية، يتضمن تكليف هيئة التدريس بجميع المعاهد الحكومية والنموذجية بالجدول الزمني للعمل بالأزهر وعدم فتح أبواب المعاهد قبل انتهاء اليوم الدراسي الكامل، موضحًا، ومن احيل للتحقيق هم من خالفوا القواعد والتعليمات .