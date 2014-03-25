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بالفيديو.. 6 ابريل تدعو للاحتشاد في ذكرى تأسيسها لاستكمال أهداف الثورة

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بالفيديو.. 6 ابريل تدعو للاحتشاد في ذكرى تأسيسها لاستكمال أهداف الثورة بالفيديو.. 6 ابريل تدعو للاحتشاد في ذكرى تأسيسها لاستكمال أهداف الثورة

قال خالد المصري مدير المكتب الاعلامي لحركة شباب 6 ابريل، ان وزارة الداخلية عادت للمضايقات مرة اخرى لاحمد ماهر واحمد دومة ومحمد عادل داخل مقر احتجازهم بسجن طرة، وان تأجيل قضيتهم للنطق بالحكم يوم 7 ابريل قبل احتجاجات الحركة يوم 6 ابريل هو نوع من انواع الابتزاز السياسي.

واكد خالد المصري فى تصريح لوكالة “ONA” على ان يوم 6 ابريل المقبل هو دعوة لكل المصريين للاحتجاج على الاوضاع التى وصلت اليها البلاد ومن يرى ان هناك ظلم يحدث وان اهداف الثورة لم تتحقق حتى الان وان هناك خروج عن المسار.

و اضاف المصري ان الاخوان اذا رأوا ان تلك المبادئ التى سبق وذكرتها سيلتزمون بها، فعليهم الاعتذار للشعب المصري عن اخطائهم ويعترفوا ان 30 يونيو هى موجة ثورية ضد حكمهم طالما يريدون النزول يوم 6 ابريل على نفس اهدافن.

 

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أونا

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