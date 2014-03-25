الخارجية تتابع أوضاع المصريين في ليبيا

أكد المتحدث الرسمى وزارة الخارجية ، السفير بدر عبد العاطي ، أن وزارة الخارجية تجري إتصالات مكثفة مع السلطات الليبية المعنية، وذلك في إطار متابعة أوضاع المصريين المقيمين على الأراضي الليبية ، والتأكد من صحة ما يتردد عن العثور علي مواطن مصري يدعى محمد شحاته عادل مقتولا برصاص مسلحين، بمحل إقامته في منطقة بوعطني ببني غازي.

> وكرر المتحدث باسم الخارجية ، مطالبة مصر للسلطات الليبية بالعمل على تكثيف الجهود الخاصة بتوفير أقصى درجات الحماية ، والأمن للمواطنين المصريين ، الموجودين على أراضيها، والقبض على الجناة الذين إرتكبوا حوادث إعتداء على مواطنين مصريين في السابق وتقديمهم للعدالة.

> وأعاد المتحدث ، التحذير الذي سبق وأن أصدرته وزارة الخارجية ، عدة مرات للمصريين بعدم السفر إلى ليبيا ، إلا في حالات الضرورة القصوى فقط، وأن يكون السفر جواً وبعد الحصول على تأشيرة دخول سليمة صادرة من السفارة الليبية بالقاهرة.

> وجدد عبد العاطي ، أنه بالنسبة للمصريين المتواجدين على الأراضي الليبية ، فعليهم توخي أقصى درجات الحرص والحذر الشديدين والحيطة ، وعدم التحرك خارج مناطق السكن والعمل ، نظراً للحالة الأمنية غير المستقرة في ليبيا. وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين المصريين الإتصال بوزارة الخارجية (القطاع القُنصلى) ، عند التعرض لأى مُشكلة فى الخارج أو للحُصول على أى نص

( 01008829344/01003569346 )

أ ش أ