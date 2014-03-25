أنشيلوتي يطالب لاعبيه بالتعافي من هزيمة الكلاسيكو

مدريد، (إفي): صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء بأن فريقه عليه نسيان الهزيمة التي تعرض لها أمام برشلونة أول أمس الأحد في كلاسيكو الليجا على ملعبه بنتيجة 3-4.

وفي تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل مباراة فريقه غدا أمام إشبيلية في الجولة الثلاثين من الليجا قال أنشيلوتي: "يجب نسيان الهزيمة والتعافي منها جيدا".

وأضاف أنه لا يشعر بالسعادة بعد الهزيمة أمام البرسا "لأن لدينا فريقا يمكنه المنافسة بشكل قوي إلا أننا لم نقدم أداء يتماشى مع هذا الأمر.. ولكننا مازلنا في المقدمة".

ويرى أنشيلوتي أنه من الصعب تفسير الهزيمة أمام برشلونة "فريال مدريد أحد أفضل الفرق في العالم وسنبرهن على صحة هذا الأمر حتى النهاية".

وكشف المدرب الإيطالي أنه تحدث كثيرا مع لاعبيه بعد الكلاسيكو وكانت رسالته لهم واضحة وهو أن عليهم عدم النظر لما حدث في الماضي والتركيز على المستقبل لاسيما وأن الخيارات لا تزال مفتوحة أمامهم للفوز بكافة الألقاب.

كما قال: "يجب بسرعة نسيان المباراة التي انتهت، والتفكير في أن لدينا فرصة جيدة في المباراة المقبلة. كما أنني أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الكلاسيكو رغم ارتكابنا لبعض الأخطاء الصغيرة التي دفعنا ثمنها".

وفيما يتعلق بلقاء غد يرى المدرب الإيطالي أن إشبيلية "فريق خطير وهو يمر بلحظة جيدة الآن ولديه الحماسة"، مبينا أن الفريق يتمتع بالثقة بعد فوزه على ريال بيتيس وتأهله إلى ربع نهائي بطولة دوري أوروبا.

وأضاف: "المباراة ستكون صعبة ولكن يمكننا الفوز بها.. نحن نعي أنها مباراة بالغة الأهمية وسيكون تركيزنا في أقصى درجاته".

يشار إلى أن ريال مدريد يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، حيث يتساوى في النقاط مع أتلتيكو المتصدر بينما تفصله نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثالث