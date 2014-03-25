كرويف: إسبانيا لا تضمن عبور مرحلة المجموعات بالمونديال

كرويف: إسبانيا ستتأهل بنسبة 90% لثمن نهائي المونديال

كوالالمبور، (إفي): قال الأسطورة الهولندي يوهان كرويف، أن منتخب "الماتادور" الإسباني سيعبر مرحلة المجموعات في كأس العالم الصيف المقبل بنسبة 90%، مشيرا إلا أنه لا يمكن "توقع أي شيء سيحدث بعد ذلك".

وتلعب إسبانيا في المجموعة الثانية بمونديال البرازيل 2014 مع هولندا وتشيلي وأستراليا، حيث تخوض البطولة عقب أن توجت بالنسخة الأخيرة في جنوب أفريقيا.

وصرح كرويف لـ(إفي) في كوالالمبور حيث يستعد لحضور حفل توزيع جوائز (لوريوس) الرياضية "المونديال للجميع، على سبيل المثال مواجهة أستراليا أو تشيلي ستكون صعبة والفوز عليهم لن يكون سهلا".

وأضاف الأسطورة الهولندي، الذي درب برشلونة الإسباني في التسعينيات، "أعتقد أنه لا يمكن أبدا القول إن إسبانيا ستتأهل بنسبة 100% لثمن النهائي، ولكن 90%.. بعدها أي شيء من الممكن أن يحدث