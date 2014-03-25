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بالصور.. وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان في سجن وادي النظرون

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المجلس القومي لحقوق الانسان يزور وادي النظرون

المجلس القومي لحقوق الانسان يزور وادي النظرون

قام وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة ، ظهر اليوم لمقر سجن وادي النظرون  للوقوف علي حالة السجناء ،والتأكدمن عدم التعرض لأي انتهاكات.

الجدير بالذكر ن زيارة الوفد  تأتي للوقوف على أوضاع السجناء وظروف سجنهم والتعرف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء داخل أماكن الاحتجاز. 
> وكان المجلس، نظم خلال الفترة الماضية زيارات لعدد من السجون هي سجن طنطا، ليمان طره، أبو زعبل، بالإضافة إلى مؤسسة الأحداث بكوم الدكة بالإسكندرية.

المجلس القومي لحقوق الانسان يزور سجن وادي النظرون

المجلس القومي لحقوق الانسان يزور سجن وادي النظرون

المجلس 3 المجلس 4 المجلس 5 المجلس 6 المجلس القومي لحقوق الانسان

 

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