بالصور.. وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان في سجن وادي النظرون

قام وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة ، ظهر اليوم لمقر سجن وادي النظرون للوقوف علي حالة السجناء ،والتأكدمن عدم التعرض لأي انتهاكات.

الجدير بالذكر ن زيارة الوفد تأتي للوقوف على أوضاع السجناء وظروف سجنهم والتعرف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء داخل أماكن الاحتجاز.

> وكان المجلس، نظم خلال الفترة الماضية زيارات لعدد من السجون هي سجن طنطا، ليمان طره، أبو زعبل، بالإضافة إلى مؤسسة الأحداث بكوم الدكة بالإسكندرية.