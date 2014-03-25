الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تسود الدولة حالة عدم استقرار جوي حيث تزداد السحب على أغلب مناطق الدولة ويتخللها السحب الركامية ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة والرعد والبرق أحيانا .



> وتنشط الرياح خاصة مع وجود السحب لتصبح قوية السرعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية خاصة على المناطق الداخلية والمكشوفة مع انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا على بعض المناطق.

> الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 35 - 50 كم/ساعة بوجه عام تصل 70 كم/ساعة أحيانا.



> البحر .. مضطرب الى شديد الاضطراب الموج بإرتفاع ثلاثة اقدام الى خمسة وستة اقدام قرب الساحل ومن ثمانية إلى عشرة و12 قدما بالعمق .



> ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة التاسعة و 44 دقيقة مساء .. بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة الثانية و 24 دقيقة ظهرا .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا

> الدنيا.

> أبوظبي 28 16 80 25 .

> دبي 28 18 75 30 .

> الشارقة 28 16 70 35.

> عجمان 28 16 75 35 .

> أم القيوين 29 15 80 35 .

> رأس الخيمة 29 15 80 35 .

> الفجيرة 29 18 65 35 .

> العين 29 17 80 25 .

> ليوا 27 16 95 40 .

> الرويس 25 15 80 30 .

> السلع 25 15 80 25.

> دلما 25 18 85 45 .

> طنب الكبرى 25 18 85 40 .

> طنب الصغرى 25 18 85 40 .

> أبوموسى 25 18 80 35.