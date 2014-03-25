صحفيو “الصحف الحزبية المغلقة” بعد هجومهم على “رشوان” : سنعتصم في النقابة

هاجم عدد من صحفيو الصحف الحزبية “الأمة والحقيقة وأفاق عربية” ضياء راشوان نقيب الصحفيين فور وصوله لمقر النقابة أثناء وقفتهم الاحتجاجية على عدم تعيينهم بالصحف القومية أسوة بزملائهم عقب إغلاق تلك الصحف عقب ثورة يناير، وتخاذل النقابة فى حل مشاكلهم.

وقال ياسر مصطفى صحفي سابق بجريدة الأمة فى تصريح لوكالة “ONA”، ان يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء السابق بوزارة الدكتور عصام شرف قام بتعيين 36 صحفى من تلك الصحف الحزبية بالصحف القومية عقب إغلاقها بعد ثورة يناير، على الرغم ان هناك 20 صحفى اخر لم يتم تعينيهم.

واضاف مصطفى ان ضياء رشوان نقيب الصحفيين قام بصرف مليون جنيه إعانة بطالة لصحفيي الصحف الحزبية دون اى تحرك من النقابة بشأن إعادة تعيينهم بالجرائد القومية أسوة بزملائهم، مؤكدا ان فى حالة عدم تحرك النقابة سيتم تنظيم اعتصام داخل مقر النقابة.

المراسل : بكر الشرقاوى