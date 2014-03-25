بالصور.. توقيعات أعضاء نقابة الأطباء لأستمارة الأستقالة الجماعيه بالنقابة

رصدت عدسة وكالة ONA للأنباء توقيع أعضاء مجلس نقابة أطباء مصر ” الدكتور رشوان شعبان رشوان محمد ” “الدكتورة منى معين مينا ” ” الدكتور محمد محمود أبراهيم ” على أستمارة الأستقالة الجماعية مسببة وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم بالنقابة .

وذلك تصعيدًا لعدم أستجابة الحكومة للمطالب التى رفعها الفريق الطبى ( أقرار قانون الكادر المهنى المالى _ رفع مزانية الصحة _ تأمين المستشفيات _ التأمين الصحى الشامل للأطباء ) .

وصرحوا فى مؤتمرهم الصحفى أن الحملة تهدف لجمع أستقالة 20 ألف طبيب على مستوى الجمهورية للتقدم بها ألى وزارة الصحة فور أنتهائهم من جمعها .