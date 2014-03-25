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بالصور.. توقيعات أعضاء نقابة الأطباء لأستمارة الأستقالة الجماعيه بالنقابة

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صورة من المستند

صورة من المستند

رصدت عدسة وكالة ONA للأنباء توقيع أعضاء مجلس نقابة أطباء ” الدكتور رشوان شعبان رشوان محمد ” “الدكتورة منى معين مينا ” ” الدكتور محمد محمود أبراهيم ” على أستمارة الأستقالة الجماعية مسببة وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم بالنقابة .

وذلك تصعيدًا لعدم أستجابة للمطالب التى رفعها الفريق الطبى ( أقرار قانون الكادر المهنى المالى _ رفع مزانية الصحة _ تأمين المستشفيات _ التأمين الصحى الشامل للأطباء ) .

وصرحوا فى مؤتمرهم الصحفى أن الحملة تهدف لجمع أستقالة 20 ألف طبيب على مستوى الجمهورية للتقدم بها ألى وزارة الصحة فور أنتهائهم من جمعها .

نقابة الاطباء

نقابة الاطباء

 

 

 

 

 

 

 

 

نقابة الاطباء

نقابة الاطباء

 

استمار من استقالات جماعية من نقابة الأطباء

استمار من استقالات جماعية من نقابة الأطباء

 

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أونا

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