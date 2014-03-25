عاملون بالصحة يتظاهرون أمام مبنى الوزارة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى

تجمع العشرات من عمال الخدمات الصحية بوزارة الصحة أمام مبني الوزارة الصحة، كما رفع المحتجون لافتات تطالب بتطبيق الحد الادني للاجور و تطبيق الكادر الوظيفى .

وكانت الدكتورة منى مينا -أمين عام نقابة أطباء مصر-، والدكتور أحمد رشوان -عضو مجلس نقابة الأطباء-، قد قاما بتصعيد احتجاجهم من خلال التوقيع على إستمارات الاستقالة الجماعية المسببة، اعتراضًا على تجاهل مطالب الأطباء .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم بنقابة الأطباء، وأكدت منى مينا أن الأطباء يهدفون في تصعيدهم إلى توقيع 20 ألف إستمارة استقالة جماعية مسببة لتنفيذ مطالبهم .

وكانت مطالب الأطباء تتمثل في : إقرار قانون كادر المهن الطبية بالشق المالي و الإداري و نشره فى الجريدة رسمية ووضع جدول زمني محدد لرفع ميزانية وزارة الصحة الى 15% من ميزانية الدولة خلال ثلاث سنوات مع توفير كافة المستلزمات و الأدوية لأقسام الطورائ و الرعاية الحرجة بجميع المستشفيات، وإصدار قانون بتغليض عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية و العاملين بها و يضمن حراسة نظامية فعالة للمنشأت الطبية، توفير التأمين الصحى الشامل للأطباء فى مستشفيات ذات كفاءات عالية .