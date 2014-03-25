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عاملون بالصحة يتظاهرون أمام مبنى الوزارة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى

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عاملون بالصحة يتظاهرون أمام مبنى الوزارة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى عاملون بالصحة يتظاهرون أمام مبنى الوزارة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى

 

إضراب الأطباء – أرشيفية

تجمع العشرات من عمال الخدمات الصحية بوزارة الصحة أمام مبني الوزارة الصحة، كما رفع المحتجون لافتات تطالب بتطبيق الحد الادني للاجور و تطبيق الكادر الوظيفى .

وكانت الدكتورة منى مينا -أمين عام نقابة أطباء -، والدكتور أحمد رشوان -عضو مجلس نقابة الأطباء-، قد قاما بتصعيد احتجاجهم من خلال التوقيع على إستمارات الاستقالة الجماعية المسببة، اعتراضًا على تجاهل مطالب الأطباء .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم بنقابة الأطباء، وأكدت منى مينا أن الأطباء يهدفون في تصعيدهم إلى توقيع 20 ألف إستمارة استقالة جماعية مسببة لتنفيذ مطالبهم .

وكانت مطالب الأطباء تتمثل في : إقرار قانون كادر المهن الطبية بالشق المالي و الإداري و نشره فى الجريدة رسمية ووضع جدول زمني محدد لرفع ميزانية وزارة الصحة الى 15% من ميزانية الدولة خلال ثلاث سنوات مع توفير كافة المستلزمات و الأدوية لأقسام الطورائ و الرعاية الحرجة بجميع المستشفيات، وإصدار قانون بتغليض عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية و العاملين بها و يضمن حراسة نظامية فعالة للمنشأت الطبية، توفير التأمين الصحى الشامل للأطباء فى مستشفيات ذات كفاءات عالية .

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