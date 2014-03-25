حسن شحاتة: كلنا في ظهر ميدو

أبدى حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق استعداده التام على مساعدة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك.

المعلم أحد أبرز أيقونات الزمالك عبر تاريخ النادي الأبيض، ودرب ميدو حين كان الأخير لاعبا في المنتخب.

وحضر ميدو تكريما من قطاع الكرة بالزمالك لحسن شحاتة بعد اختياره كشخصية العام من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وعقب المعلم على حضور ميدو "انه أحد أبناء نادي الزمالك، ووجوده أسعدني جدا ووجود كل هذه الشخصيات القريبة من قلبي كذلك".

وتابع شحاتة الذي درب ميدو أيضا في الزمالك "تجربة أحمد حسام أتمنى لها النجاح، من الطبيعي في كل فترة أن ينال الشباب فرصته، تماما مثلما حدث مع حسام حسن".

وعن الواقعة الشهيرة التي شهدت اصطداما بين ميدو والمعلم في كأس أمم إفريقيا 2006، أجاب المعلم "الجميع يجب أن يعلم، المشكلة انتهت في اليوم التالي مباشرة.. نسيناها تماما أنا وأحمد".

وأضاف "يوم تولى ميدو تدريب الزمالك طلبته، وأكدت له رغبتي في مساعدته إن احتاج أي شيء".

وأتم "كلنا في ظهر ميدو.. كل أبناء نادي الزمالك".