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رفع 2751 طن مخلفات وتركيب 409 عامود انارة بمركز القوصية بأسيوط‎

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رفع 2751 طن مخلفات وتركيب 409 عامود انارة بمركز القوصية بأسيوط‎ رفع 2751 طن مخلفات وتركيب 409 عامود انارة بمركز القوصية بأسيوط‎


> قال احمد قاسم عمرو ،رئيس مركز ومدينة القوصية التابعة لمحافظة اسيوط، أنه تم توريد وتركيب 31 عامود إنارة بالمدينة من جملة 50 عامود خلال شهر وجارى توريد الباقى ،كما تم توريد 114 عامود بالمشتملات لقرية بنى قرة ضمن خطة الأستهداف الجغرافى وجارى توريد وتركيب 200 عامود إنارة بالمشتملات وذلك لتطوير ورفع كفاءة طريق آثار مير الدير المحرق من الناحية الجنوبية .
> وأكد عمرو على الجهود التى تبذلها أجهزة المحافظة فى الحفاظ على النظافة العامة لمركز القوصية حيث تم رفع 533 طن مخلفات مبانى و 83 طن مخلفات زراعية و 1465 طن مخلفات قمامة خلال شهر بالإضافة إلى عقد لجنة متابعة مرض انفلونزا الطيور حيث قامت بالمرور على محلات بيع اللحوم والطيور المجمدة وتوجيهم بعدم تداول الطيور الحية داخل المحلات بالاضافة إلى المرور على شوارع المدينة والمستشفى المركزى لمتابعة أعمال النظافة بها .
> وأضاف قاسم، أن مفتشى قاموا خلال الشهر الماضى ب 26 حملة تموينية نتج عنها تحرير 61 محضرا فى مجال المخابز و 4 محاضر مواد بترولية و 107 محضر ضد تجار التموين بالمركز، كما تم الإشراف على توزيع أسطوانات الغاز للمواطنين و متابعة توزيع الاسطوانات الكبيرة على المحلات والمطاعم والمقاهى .
> كما أوضح رئيس مركز القوصية انه تم إعادة رصف شوارع داخل المدينة بطول 2كم وتم رصف طريق مجمع مدارس المنشأة الكبرى بطول 2كم ضمن الخطة الموحدة 2013/2014م ،وتم رصف عزبة أنطون /بنى صالح بطول 1.5 كم ضمن الخطة الموحدة و توريد قلابين نظافة سعة 8 متر لخدمة المركز ، علاوة على استكمال مجزر آلى مير ضمن الخطة الموحدة .

وأضاف أنة تم إنشاء سور الحملة الميكانيكية بالمنشأة الكبرى وجارى إستكمال مبنى الوحدة المحلية ببنى قرة لإقامة الدور الأول العلوى و أشار إلى الجهود التى تم بذلها فى قرى مركز القوصية خلال شهر حيث تم رفع 420 طن من القمامة والمخلفات بقرية المنشأة الكبرى،واعلن عن رصف 2 كم داخل القرية بالاضافة إلى تركيب 35 عامود إنارة وانشاء سور للحملة الميكانيكية وفى قرية بنى قرة .

وقال قاسم،أنة تم رفع 100 طن مخلفات وتوصيل 10 طلبات مياه وإنارة وبالنسبة لقرية مير ،و تحرير 10 محاضر تعديات على أراض املاك الدولة وتحرير 115 محضر تنظيم ،علاوة على تحصيل 11 ألف جنيه مقابل ايجار شقق الاسر الأولى بالرعاية ،كما تم تحصيل 35 ألف جنيه قيمة إيجار المنزل الريفى كما تم رفع القمامة وإصلاح مداخل قرى مير والحبالصة والانصار والصبحة وعزبة انطون وفى قرية فزارة، بالإضافة الى تركيب 110 وصلة مياه وانارة، وتم رفع 150 طن قمامة و تنيفيذ 8 حالات ازالة لتعديات على أراض املاك الدولة، كما تم تصليح 100 كشاف إنارة بالإضافة إلى تركيب 30 عامود إنارة .

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