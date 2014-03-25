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محام يصرخ بقاعة "محاكمة القرن" اعتراضا على "تفتيشه بطريقة مهينة"

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محام يصرخ بقاعة "محاكمة القرن" اعتراضا على "تفتيشه بطريقة مهينة" محام يصرخ بقاعة "محاكمة القرن" اعتراضا على "تفتيشه بطريقة مهينة"

شهدت محكمة أكاديمية الشرطة حالة من الهرج بعد صراخ أحد المحامين داخل القاعة قبل بدء جلس محاكمة القرن والتى يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، اعتراضا على ما وصفها بالطريقة المهينة التى تعرض لها من قبل الأمن أثناء تفتيشه قبل دخول الجلسة.

وأكد المحامى لـ"اليوم السابع" أنه صاح داخل قاعة المحاكمة اعتراضا على ما حدث له رغم أنه معروف للأمن – وفقا لقوله -، وأنه لم يصدر منه ما يثير للشك.

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