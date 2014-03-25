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الأرصاد: الطقس غدا لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى

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الأرصاد: الطقس غدا لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى الأرصاد: الطقس غدا لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الأربعاء، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا باردا ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وسيناء، تمتد حتى شمال الصعيد.

كما توقعوا أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى سواحل البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :-

الصغرى العظمى

القاهرة 14 26
> الإسكندرية 15 23
> مطروح 10 22
> بورسعيد 17 22
> دمياط 13 22
> بلطيم 12 22
> الإسماعيلية 13 26
> السويس 12 27
> العريش 12 23
> نخل 9 24
> طابا 10 25
> الطور 17 26
> مرسى علم 17 29
> الغردقة 17 29
> شرم الشيخ 19 31
> رفح 12 23
> كاترين 9 21
> سيوة 10 29
> المنيا 12 27
> الفيوم 12 27
> رأس سدر 14 26
> أبوسمبل 18 31
> وسط الدلتا 13 25
> أسيوط 12 28
> سوهاج 13 29
> الأقصر 15 31
> أسوان 18 32
> شلاتين 17 30
> حلايب 18 29
> الوادى الجديد 12 30
> قنا 13 30
> نويبع 19 27
> السلوم 10 23

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