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الحماية المدنية تسيطر على حريق بـ 6 محلات بشارع الشواربي بمدينة أسوان

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الحماية المدنية تسيطر على حريق بـ 6 محلات بشارع الشواربي بمدينة أسوان الحماية المدنية تسيطر على حريق بـ 6 محلات بشارع الشواربي بمدينة أسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء عزت عبد المجيد، من السيطرة على حريق فى شارع الشواربى القديم  بمدينة أسوان.

وكان اللواء حسن السوهاجى مدير امن اسوان، قد تلقى، بلاغاً، يفيد بنشوب حريق بشارع الشواربى بوسط مدينة اسوان، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارت للاطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق والذى دمر 4 محلات والواجهه الامامية لمحلين اخرين .

ولم يسفر الحريق عن اى اصابات او خسائر فى الارواح وجارى حصر وتقدير الخسائر المادية للحريق وترجح  المعاينة المبدئية للحماية المدنية أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى.

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