تدشين فعاليات حملة «وطننا أمانة» في الغاط

دشن محافظ الغاط عبدالله الناصر السديري بحضور وكيل المحافظة منصور بن سعد السديري أمس الأول فعاليات الحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية تحت شعار «وطننا أمانة» في متحف الغاط بالقرية التراثية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز القيم الوطنية وترسيخ حب الوطن، إضافة إلى تغليب السلوكيات الإيجابية والبحث عن سبل تفعيل جهود المؤسسات في بناء منظومة القيم الوطنية وتستهدف الحملة فئة الشباب وتوكيدها في عقول النشء شباباً وفتيات.

وأكد محافظ الغاط عبدالله الناصر السديري، أهمية الحملة ودورها الفعال والنتائج الإيجابية لها، مشيدا بما قدم من فقرات متنوعة وفعاليات متميزة بمهرجان القرية التراثية التي تعد هذه الفعاليات جانباً من الحملة.

من جهته، أشاد وكيل محافظة الغاط منصور بن سعد السديري، باللجان العاملة وما تقدمة من برامج وفقرات متنوعة في السوق الخيري والحرف اليدوية والألوان الشعبية المختلفة إضافة للتفاعل من المواطنين وتعاونهم مع المنظمين كما وجه الشكر لكافة القطاعات الحكومية المشاركة في هذه الفعاليات.