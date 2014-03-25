حميد النعيمي يبحث تطوير علاقات الصداقة مع الهند

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان الأميري صباح أمس تي. بي. سيثارام سفير جمهورية الهند الذي جاء للسلام علي سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة، ورحب سموه بالسفير متمنيا له التوفيق في خدمة علاقات الصداقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين وسعيا لتعميق أواصر علاقات الصداقة بين البلدين.

حضر اللقاء حمد النعيمي مدير ديوان صاحب السمو حاكم عجمان وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وعدد من المسؤولين.

وفي وقت آخر استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في مكتبه في الديوان الأميري صباح أمس وفد ضباط بريطانيين متقاعدين عملوا في قوات "ساحل عمان" خلال فترة الخمسينات والستينات والذين يزورون الدولة حاليا برفقة عائلاتهم.

ورحب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بالضباط البريطانيين وعائلاتهم في دولة الإمارات، متمنيا لهم طيب الإقامة والاطلاع على معالم النهضة الحضارية والعمرانية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيدا سموه بعلاقات التعاون والصداقة المتميزة بين الدولة والمملكة المتحدة.

وتجاذب سموه مع الوفد الذكريات خلال فترة عمله في قوات " ساحل عمان " خاصة في منطقتي مصفوت والمنامة خلال الخمسينات والستينات.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان هدايا تذكارية وكتاب راشد الذي يحكي قصة حياة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان السابق "رحمه الله تعالى" للضباط البريطانيين تقديرا لدورهم الذي قاموا به خلال فترة عملهم قبل قيام اتحاد الإمارات.

من جانبه أهدى الوفد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي نسخة من لوحة فنية من إبداع الرسام البريطاني الشهير ديفيد شيبرد تجسد مشهدا لحصن يقع في مدينة العين وتحمل توقيع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " رحمه الله " وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأشاد ديفيد نيلد عضو الوفد بحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه الوفد من صاحب السمو حاكم عجمان، مشيرا إلى أن كل من خدموا في الدولة من خلال قوة ساحل عمان يحملون أجمل وأروع الذكريات عن فترة خدمتهم، موضحا أنه يؤلف حاليا كتابا يتناول فترة خدمته في قوة ساحل عمان في خمسينات وستينات القرن الماضي.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وعدد من المسؤولين.