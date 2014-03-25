حزب الكرامة: “الدكتور على جمعة أحد كهنة نظام مبارك الفاسد”‎

أدان حزب الكرامة تصريحات الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق من خلال بيانا لهم يتضمن “ندين تصريحات الدكتور على جمعة الداعية للتطبيع مع العدو الصهيونى والمفرطة فى ثوابت الوطنية المصرية ، ونؤكد على ثوابتنا الرافضة للتطبيع مع العدو الصهيونى”

و أضاف الجزب من خلال البيان الصادر عنهم “أننا لا يمكن أن ندخل ارضنا العربية الفلسطينيه المحتله إلا حاملين السلاح لمقاومة عدونا الصهيوني وكان من باب اولي علي الدكتور علي جمعه ان يدعو الحكومات و الشعوب العربية لمقاطعة العدو الصهيوني في كافة المجالات و الانشطه و يدعو الحكومة المصرية بطرد سفير العدو الصهيوني واغلاق سفارة الاعداء”.

وأوضح البيان “ولكننا لم نستعجب هذه التصريحات منه فهو الرجل لذي زار القدس تحت وطأة الاحتلال الصهيوني وهو احد كهنة نظام مبارك نظام التبعية والخيانة ونطالب الازهر الشريف ملاذ المسلمين و المدافع الاول عن القضية الفلسطينيه بالرد لتوضيح الموقف من تصريحات المطبع علي جمعه”.