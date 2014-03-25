أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حزب الكرامة: “الدكتور على جمعة أحد كهنة نظام مبارك الفاسد”‎

Google+ Print
حزب الكرامة: “الدكتور على جمعة أحد كهنة نظام مبارك الفاسد”‎ حزب الكرامة: “الدكتور على جمعة أحد كهنة نظام مبارك الفاسد”‎

حزب الكرامة

أدان حزب الكرامة تصريحات الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق من خلال بيانا لهم يتضمن “ندين تصريحات الدكتور على جمعة الداعية للتطبيع مع العدو الصهيونى والمفرطة فى ثوابت الوطنية المصرية ، ونؤكد على ثوابتنا الرافضة للتطبيع مع العدو الصهيونى”

و أضاف الجزب من خلال البيان الصادر عنهم “أننا لا يمكن أن ندخل ارضنا العربية الفلسطينيه المحتله إلا حاملين السلاح لمقاومة عدونا الصهيوني وكان من باب اولي علي الدكتور علي جمعه ان يدعو الحكومات و الشعوب العربية لمقاطعة العدو الصهيوني في كافة المجالات و الانشطه و يدعو المصرية بطرد سفير العدو الصهيوني واغلاق سفارة الاعداء”.

وأوضح البيان “ولكننا لم نستعجب هذه التصريحات منه فهو الرجل لذي زار القدس تحت وطأة الاحتلال الصهيوني وهو احد كهنة نظام مبارك نظام التبعية والخيانة ونطالب الازهر الشريف ملاذ المسلمين و المدافع الاول عن القضية الفلسطينيه بالرد لتوضيح الموقف من تصريحات المطبع علي جمعه”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي