10 حقائق تزيد إثارة دربي مانشستر

يستقبل مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء غريمه سيتي على ملعب أولد ترافورد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

يونايتد لا يمر هذا الموسم بأفضل حالاته، حيث يحتل المرتبة السابعة في جدول الترتيب تحت قيادة مدربه الجديد ديفيد مويس.

فيما يسعى سيتي لحصد نقاط ثلاث مواجهات مؤجلة له، من أجل خطف صدارة الدوري من تشيلسي.

ويستعرض FilGoal.com 10 حقائق تزيد إثارة ومتعة هذه المباراة ..

- مانشستر سيتي فاز في أربع مباريات من أصل أخر خمس مواجهات بين الفريقين، كان أكبرها بنتيجة 4-1 في سبتمبر الماضي.

- يونايتد فاز بشكل عام بـ59 مباراة جمعته بسيتي في الدوري، فيما فاز السيتزن في 41 مناسبة.

- يونايتد خسر أخر مباراتين له في أولد ترافورد.

- يونايتد لم يفز سوى بمباراة واحدة في مواجهاته مع الفرق أصحاب المراكز الست الأولى هذا الموسم، كانت على أرسنال في أولد ترافورد.

- واين روني سجل خمسة أهداف في أخر خمس مباريات أمام سيتي.

- روني سجل هدفا في الخسارة 4-1 في مباراة الدور الأول، ما جعله ينفرد بصدارة قائمة هدافي الدربي بـ11 هدفا.

- ديفيد مويس فاز على سيتي في 13 مباراة من أصل 25 مباراة طوال مسيرته التدريبية ( 12 مع إيفرتون، و1 مع بريستون).

- لم تستقبل شباك سيتي أهداف طوال 418 دقيقة، وكان أخر هدف دخل مرماه من تشيلسي في الخسارة 1-0 يوم 3 فبراير الماضي.

- ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد هو أكثر اللاعبين ظهورا في الدربي، في 36 مباراة.

- 24 لاعبا مثلوا الفريقين طوال التاريخ، أخرهم كان أوين هارجريفز الذي رحل من يونايتد إلى سيتي في 2011.