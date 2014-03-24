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“المصري للإسكواش” يشكر رئيس ONtv على مجهوده فى عودة البطولة الدولية

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“المصري للإسكواش” يشكر رئيس ONtv على مجهوده فى عودة البطولة الدولية “المصري للإسكواش” يشكر رئيس ONtv على مجهوده فى عودة البطولة الدولية

ألبرت شفيق

 

أكد عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش أن بطولة الجونة الدولية الثالثة ستقام منافساتها خلال الفترة من 10 حتى 18 أبريل المقبل بالجونة بالغردقة بمشاركة 20 دولة بإجمالى 56 من المحترفين والمصنفين عالميا .

وأضاف خليفة، أن الفضل فى عودة بطولة الاسكواش هي الشركات الراعية وخاصة قنوات “ontv ” ، موجها الشكر إلى ألبرت شفيق رئيس مجلس إدارة وكالة قنوات ONtv  ووكالة ONA للانباء”   ، مضيفا أن بطولة الجونة الدولية للاعبين المحترفين توقفت خلال السنوات الثلاثة الماضية بسبب الأحداث السياسية التى مرت بها .

وشدد خليفة، على أن البطولة ستعود هذا العام أقوى من السابق لأنها تعد من أقوى البطولات على مستوى العالم ، موضحا أن لاعبى مصر يتربعون على عرش اللعبة عالميا ومن المتوقع أن يحقق ابطال مصر نتائج جيدة للغاية وأن يفوز أحدهم بالبطولة .

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