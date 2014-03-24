حبس 10 من أهالي كفر شكر لتعديهم على الشرطة أثناء تنفيذ قرار إزالة

أمرت نيابة مركز كفر شكر، بحبس 10 من أهالي منطقتي عزبة عثمان وكفر عزب غنيم بالمدينة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لتعديهم على قوات الشرطة أثناء تنفيذ حملة إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر.

وتلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وانتقل علي الفور اللواء هشام خطاب مفتش الأمن العام، والعميد حسام الحسيني مفتش مباحث شمال القليوبية.

وتبين، أنه أثناء قيام حملة من الوحدة المحلية لمركز كفر شكر، بتنفيذ حملة إزالة للتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقريتي عزبة عثمان وكفر عزب غنيم تجمهر العشرات من الأهالي، وأشعلوا النيران في قش الأرز، ودراجة بخارية، ومنعوا اللودر من الدخول، فتم استدعاء قوات الشرطة التي قامت بتحذير المتجمهرين، فلم يمتثلوا فأطلقت قنبلتي غاز، لتفريقهم، وتم القبض علي 10 متهمين دون وقوع إصابات، أو خسائر في الأرواح، وتم استكمال الحملة.