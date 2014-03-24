انخفاض شعبية “أولاند” لـ 28% والفرنسيون يرغبون في تغيير الحكومة

أفادت دراسة أجريت في فرنسا، أن ٧٩٪ من الشعب الفرنسي يرغبون في تغيير مجلس الوزراء في البلاد.

وأشارت الدراسة التي أجرتها شركة (BVA) للدراسات والأبحاث، أن ٦٩٪ ممن شاركوا في الاستطلاع، يرغبون في رحيل رئيس الوزراء جان مارك أيرولت عن منصبه.

وكانت دراسة أجريت في وقت سابق ، قد أوضحت أن شعبية الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند انخفضت إلى ٢٨٪، وأن شعبية رئيس وزرائه انخفضت إلى ٢٥٪.

وأفاد محللون فرنسيون أن نتائح الجولة الأولى من الانتخابات المحلية التي أجريت أمس الأحد، عاقبت الحزب الاشتراكي اليساري الحاكم.

الأناضول