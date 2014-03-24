“ريكاردو” يرفض الرحة استعداداً لمباراة العودة

رفض البرازيلي ريكاردو المديرالفني للإسماعيلي منح لاعبية راحة سلبية بعد مباراتهم أمام بتروأتليتكو بطل أنجولا في ذهاب الدورالـ16من كأس الاتحاد الافريقي الكنفيدرالية التي أقيمت بينهما أمس الأول علي ملعب إستاد الإسماعيلية وانتهت التعادل السلبي استعداد لمباراة العودة المحدد لها 30مارس الجاري.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلي ،قد أشرف علي مران فريقهم اليوم والذي انتظم فيه جميع اللاعبين وغاب عنه المصابين الذين يبذل الجهازالطبي بقيادة الدكتورمجدي الباز مجهودات كبيرة لتجهيز البعض منهم إذ تأكد غياب عمرو السوليه وعصام علي ،بينما لم يتحدد موقف حسني عبدربه وسامح عبدالفضيل ومحمد علاء ومحمود المتولي ويعود نجم الدفاع شوقي السعيد بعد انتهاء إيقافه.

وبعد التدريبات التي حرص ريكاردو علي أن تكون خفيفة حتي لايتعرض اللاعبين للإجهاد خاصةً أنه رفض إقامة مباراة ودية لنفس السبب غادر الفريق للقاهرة للمبيت بأحد الفنادق.