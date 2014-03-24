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بالصور .. كشف غموض مقتل عامل بسوهاج‎

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المتهم

المتهم

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من كشف غموض واقعة مقتل عامل بطلق ناري وجروح نافذه بالصدر والبطن نتيجة لخلافات مع اخر بأخميم ، ترجع أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة ساقلته بشأن مقتل المدعو حمادة محمد خلف 25 سنة عامل بطلق ناري بالبطن والمتهم في مقتله المدعو أسلام ناصر عطية – ويقيم دائرة مركز أخميم .
> فقد تم تشكيل فريق بحث للتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم ضم ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث المركز ، وقد توصلت التحريات إلي أن المتهم المشار إليه يرتبط بعلاقة صداقة مع أحد الأشخاص ويدعي  ياسر .ك.م 27 سنة عامل – ويقيم بناحية الصوامعة شرق – دائرة مركز أخميم والمسجل شقي خطر تحت رقم 1127 فئة “ج” [سرقات عامة] إلا أنه في الفترة الأخيرة نشب خلاف بين الأخير والمتهم أسلام ناصر عطية وصحة أسمه أحمد نصر عطا عبد النعيم والسابق اتهامه في قضية [خيانة أمانة] وكذا قضية [حيازة وإحراز سلاح ناري] علي شراء إحدي السيارات ماركة هيونداي ألنترا حيث قام المتهم باستئجارها من أحد المعارض بدائرة قسم القديمة وحضر بها للقرية وقام بإيهامه بأنها مسروقة وعرضها عليه للبيع مقابل مبلغ مالي وقدره “15.000″ جنيهاً حيث قام الأخير بدفع مبلغ “5.000″ جنيه مع تأخير دفع باقي المبلغ لحين استلام السيارة إلا أنه علم عقب ذلك بمصدر تلك السيارة بأنها مستأجرة وعليه فقام باستدراج المتهم والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء منه علي السيارة لحين رد المبلغ الذي قام بدفعه سلفا .
> وفي وقت لاحق طلب منه المتهم مقابلته بناحية نجع حامد دائرة مركز ساقلته لإيهامه بتسوية الخلاف ورد المبلغ حيث حضر وبرفقته كلاً من (حماده محمد خلف هاشم وصحة أسمه “حماديه” ،و القرشي محمد محمود وشهرته “القرشي” بدار 33 سنه بائع) ويقيمان نجع الخلوه “بأخميم” مستقلين السيارة محل البلاغ وحال توجههم لدائرة مركز ساقلته فوجئوا بالمتهم وبرفقته أبناء عمومته كلاً من (رمضان.م.ا 41 سنه سائق ،و خالد.م.ا 41 سنه سائق) يستقلون سيارة أجرة قيادة الأخير وقاموا بقطع الطريق عليهم وقيام المتهم بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته أصابت المجني عليه فأردته قتيلاً والاستيلاء علي السيارة عقب ذلك ولاذوا بالفرار .
> عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين حيث تم ضبط كلاً من (القرشي محمد محمود ،و أحمد نصر عطا عبد النعيم وشهرته “إسلام”) والسيارة محل الخلاف وبمواجهتهما أعترفا بالواقعة تفصيلياً .
> تم التحفظ علي السيارة ،ولازالت جهود إدارة البحث الجنائي مستمرة لضبط باقي المتهمين والسلاح المستخدم ،و تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وبالعرض علي النيابة العامة قررت (صرف الأول من سراي النيابة ،و حبس الثاني أربعة أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق ،و التحفظ علي السيارة لعرضها علي المعمل الجنائي) .

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