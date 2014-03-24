الفريق البحثي للقوات المسلحة يناشد مرضي “فيرس سي” بإرسال بياناتهم لبدء العلاج 1يوليو

أعلن الفريق البحثي للقوات المسلحة عن استمارة التسجيل والحجز لعلاج مرضى الإيدز وفيروس ”سي”، عن طريق اختراع الهيئة الهندسية للقوات الملسحة، التى اعلنت عنه خلال الاسابيع الماضية.

وأكد الفريق البحثي عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” على بدء العلاج من يوم 1 يوليو 2014، على أن يتم تسجيل البيانات وإخبار المسجلين بميعاد الحجز وبدء العلاج، لاحقا.

كما أكد الفريق على أن هذه المعلومات، وأكثر، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، من قبل المتحدث باسم القوات المسلحة، قريبا.

واختتم الفريق البحثي بيانه بأن “لمن لا يستطيع التعامل مع البريد الالكترونى، كل المطلوب منه ارسال اسمه ووسيله اتصال به وعنوانه ونوع الفيروس فى خطاب عبر البريد المعتاد الى عنوان الهيئة الهندسية بمصر الجديدة وسيتم الاتصال بهم مباشرة للتسهيل عليهم”.