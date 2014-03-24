أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الفريق البحثي للقوات المسلحة يناشد مرضي “فيرس سي” بإرسال بياناتهم لبدء العلاج 1يوليو

Google+ Print
الفريق البحثي للقوات المسلحة يناشد مرضي “فيرس سي” بإرسال بياناتهم لبدء العلاج 1يوليو الفريق البحثي للقوات المسلحة يناشد مرضي “فيرس سي” بإرسال بياناتهم لبدء العلاج 1يوليو

أعلن الفريق البحثي للقوات المسلحة عن استمارة التسجيل والحجز لعلاج مرضى الإيدز وفيروس ”سي”، عن طريق اختراع الهيئة الهندسية للقوات الملسحة، التى اعلنت عنه خلال الاسابيع الماضية.

وأكد الفريق البحثي عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” على بدء العلاج من يوم 1 يوليو 2014، على أن يتم تسجيل البيانات وإخبار المسجلين بميعاد الحجز وبدء العلاج، لاحقا.

كما أكد الفريق على أن هذه المعلومات، وأكثر، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، من قبل المتحدث باسم القوات المسلحة، قريبا.

واختتم الفريق البحثي بيانه بأن “لمن لا يستطيع التعامل مع البريد الالكترونى، كل المطلوب منه ارسال اسمه ووسيله اتصال به وعنوانه ونوع الفيروس فى خطاب عبر البريد المعتاد الى عنوان الهيئة الهندسية بمصر الجديدة وسيتم الاتصال بهم مباشرة للتسهيل عليهم”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا