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الكولومبى جوارين يجدد عقده مع إنتر الإيطالى

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الكولومبى جوارين يجدد عقده مع إنتر الإيطالى الكولومبى جوارين يجدد عقده مع إنتر الإيطالى

جوارين

جدد نادى انتر ميلان الايطالى اليوم الاثنين عقد لاعب خط الوسط المهاجم فريدى جوارين حتى عام 2017 وبذلك احتفظ بلاعبه الذى كاد ينتقل لنادى يوفينتوس فى شهر يناير الماضى.

وبدا اللاعب الكولومبى الدولى فى طريقه لمغادرة النيراتزورى فى موسم الانتقالات وفقا لاتفاق من اجل الحصول فى المقابل على مهاجم البيانكونيرى ميركو فيوجينيتش.

ومع ذلك تراجع رئيس انتر اريك توهير بسبب غضب الجماهير وبذلك فإن تمديد العقد يعنى بقاء اللاعب فى صفوف الفريق لثلاث سنوات قادمة.

وقال جورين فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى انتر “انا سعيد للغاية لأننى حققت حلما آخر وساشارك عائلتى وزملائى فى الفريق وكل المقربين لى هذه السعادة”.

وأضاف “مر عامان منذ وصولى وكانت دائما تجربة ايجابية وكل يوم امضيته تعلمت فيه الجديد واليوم يمكن ان اقول انه على مدى السنوات الثلاث القادمة سوف استغل هذه الخبرة والاشياء الايجابية التى تعلمتها واستغلها افضل استغلال”.

يذكر أن جوارين 25 عاما شارك فى 29 مباراة بقميص انتر فى الموسم الحالى وسجل ثلاثة اهداف وصنع 12 هدفا.

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