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تعليم الوادي الجديد يشارك في تصفيات أوائل الطلبه بأسيوط

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تعليم الوادي الجديد يشارك في تصفيات أوائل الطلبه بأسيوط تعليم الوادي الجديد يشارك في تصفيات أوائل الطلبه بأسيوط

صورة أرشيفية

تشارك مدير ية التربية والتعليم بالوادى الجديد فى تصفيات أوائل الطلبة على  ستوى الجمهورية بمحافظة أسيوط.

أكد ذلك  صلاح محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، موضحاً أن فريق أوائل الطلبه بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة يشارك  فى تصفيات أوائل الطلبه على مستوى الجمهورية بمحافظة أسيوط ضمن محافظات شمال الصعيد و قال إن المسابقة ينظمها مجلس الأباء والأمناء على مستوى الجمهورية.

 وأضاف صلاح، أن التصفيات النهائية تستضيفها  محافظة البحر الأحمر برعاية محافظ البحر الأحمر.

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