مرصد الكهرباء: زيادة الاستهلاك عن الإنتاج الأحد لمدة ساعتين ونصف

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏المستهلك اليوم الاثنين، أن فترة توازن إنتاج الكهرباء مع الاستخدام امتدت أمس الأحد على ‏‏‏‏مدى اليوم، مع ‏زيادة الاستهلاك عن الإنتاج لمدة ساعتين ونصف الساعة من السادسة والربع ‏إلى الثامنة و45 دقيقة مساء، مع ارتفاع الاستخدام لمدة ساعة من الخامسة والربع ‏عصرا إلى السادسة والربع مساء. ‏

ولفت المرصد فى نشرته اليومية إلى أن أقصى حمل للكهرباء أمس الأحد بلغ 22300 ‏‏ميجاوات، ‏‏أما أدنى حمل فبلغ 15290 ‏ميجاوات.‏

وتوقع المرصد أن يبلغ أقصى حمل مسائى للشبكة اليوم الاثنين 22300 ميجاوات.‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏