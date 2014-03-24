مرصد الكهرباء: زيادة الاستهلاك عن الإنتاج الأحد لمدة ساعتين ونصف

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم الاثنين، أن فترة توازن إنتاج الكهرباء مع الاستخدام امتدت أمس الأحد على مدى اليوم، مع زيادة الاستهلاك عن الإنتاج لمدة ساعتين ونصف الساعة من السادسة والربع إلى الثامنة و45 دقيقة مساء، مع ارتفاع الاستخدام لمدة ساعة من الخامسة والربع عصرا إلى السادسة والربع مساء.
ولفت المرصد فى نشرته اليومية إلى أن أقصى حمل للكهرباء أمس الأحد بلغ 22300 ميجاوات، أما أدنى حمل فبلغ 15290 ميجاوات.
وتوقع المرصد أن يبلغ أقصى حمل مسائى للشبكة اليوم الاثنين 22300 ميجاوات.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.